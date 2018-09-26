2018-09-26T14:12:09+03:00
Общество

Алексей ДЮМИН: Мы должны делать все возможное, чтобы уберечь наших детей от первых проб наркотиков

Виктория ЯКУШИНА
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26 сентября 2018 года в правительстве региона прошло заседание антинаркотической комиссии.

Глава региона Алексей Дюмин отметил, что борьба с распространением наркомании не теряет своей актуальности, поэтому общая задача – совершенствовать системную работу в этой сфере.

Он подчеркнул, что особое внимание необходимо уделять раннему выявлению фактов потребления психоактивных веществ. Эта одно из приоритетных направлений государственной политики страны.

- Не менее важна профилактика наркомании среди молодежи. Мы должны сформировать у подрастающего поколения позицию неприятия наркотиков, - сказал Алексей Дюмин.

Ключевой инструмент профилактики – тестирование школьников и студентов. В свое время этот вопрос вызвал много споров, но практика показала, что это необходимо.

- Мы должны делать все возможное, чтобы уберечь наших детей от первых проб наркотиков, - подчеркнул глава региона.

В ходе заседания члены комиссии обсудили организацию работы по раннему выявлению употребления запрещенных препаратов в молодежной среде.

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