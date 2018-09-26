На трассе в Тульской области фура подмяла легковушку
В аварии никто не пострадал
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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26 сентября на 263 км трассы М-2 "Крым" столкнулись "Тойота" и "МАЗ". Сообщение о ДТП поступило на телефон службы спасения в 09:40.
К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь. В аварии никто не пострадал.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось два человека личного состава и единица техники, сообщили в ведомстве.