2018-09-26T14:29:56+03:00
Общество

В Скуратовском микрорайоне Тулы планируют построить школу на 600 мест

В 2019 году на строительство детских садов и школ в областном центре направят 747 млн рублей
Мария ВЛАСОВА
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В Скуратовском микрорайоне Тулы планируют построить школу на 600 мест. Учреждение разместится по улице Новоселов.

В 2018 году 275,6 млн рублей потратят на завершение проектно-изыскательских работ и начало строительных работ детского сада по ул. Серебровская в Туле на 120 мест, учебного корпуса центра образования №4 на 100 мест. Их возведение завершится в 2019 году.

Также средства пойдут на строительство детского сада по Красноармейскому проспекту и на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству детского сада на 120 мест в п. Северный.

В 2019 году на строительство и проектирование образовательных учреждений в областном центре потратят 747 млн рублей. Застройщик должен приступить к строительству детского сада на 75 мест в микрорайоне Солнечный на пересечение ул. Седова и ул. Макаренко. Здание дошкольного учреждения после окончания строительства выкупит город.

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