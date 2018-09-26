В 2019 году в Туле планируют отремонтировать 243 лифта в многоквартирных домах

26 Сент. 11:57 2018-09-26T11:57:58+03:00

На условиях софинансирования на эти цели из городского бюджета направят 100 млн рублей

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В 2018 году капитально в Туле отремонтируют 77 лифтов в 26 многоквартирных домах. Общий объем финансирования работ составит 106 млн рублей.

Основные средства пойдут из Фонда капитального ремонта Тульской области 55 млн рублей – это 51,9%. Бюджет города направит свыше 23,6 млн рублей – это 22,2%. Остальное – средства областного бюджета и жителей города. Объем софинансирования жителей символический – 3,7% от общей суммы.

В 2019 году объем финансирования капитального ремонта лифтового оборудования существенно возрастет. Только бюджет города планирует направить на эти цели 100 млн рублей. Будут отремонтированы 243 лифта.

В соответствии с таможенной декларацией, которая была ратифицирована в 2013 году, в течение 7 лет до 2020 года должны быть приведены в порядок, либо остановлены лифты, у которых истечет срок службы. Он равен 25 годам. К 2020 году таких лифтов в Туле будет 1299.

Вопрос будет решаться при активном участии жителей. Кроме программы капитального ремонта, у туляков есть возможность привести лифтовое оборудование в порядок в рамках программы «Народный бюджет».