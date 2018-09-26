Житель Тульской области проломил стену чужого сарая и обнес его

СЕГОДНЯ 10:57 2018-09-26T10:57:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В Донском полицейскими пойман 38-летний мужчина, подозреваемый в совершении кражи.

Как выяснилось, житель Тульской облсти проломил деревянную стену сарая, расположенного неподалеку от собственного дома, проник туда через образовавшийся проем и вынес оттуда предметы из черного металла, которые он планировал сдать в качестве лома. Ущерб составил 8000 рублей.

Ранее судимый мужчина признался стражам порядка в содеянном.

В отделе МВД России по г.Донской возбуждено и расследуется уголовное дело.