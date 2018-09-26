Еще на 11 социальных объектах пущено отопление
Изменить размер текста:
Напомним, вчера, 25 сентября, тепло поступило на 36 объектов социальной сферы в Туле.
Сегодня по заявкам руководителей отопление пущено еще на 11 объектах:
МБОУНОШ № 29 (Октябрьская, 22а);
МБОУ СОШ № 52 (Октябрьская, 199);
МБОУ СОШ № 53 (Герцена, 53);
МБДОУ № 5 (Пузакова, 38);
МБДОУ № 109 (Демидовская, 70а);
МБДОУ № 151 (Пузакова, 11);
МБДОУ № 9 (Ступинская, 2);
СЮТ (Дворец) Пузакова, 48;
Пос. Плеханово, ул. Ленина, 45 (СОШ № 17)
д/с д. Коптево, д. 74;
Плехановская начальная школа (пос. Плеханово, ул. Свердлова, д. 55).