2018-09-26T10:54:03+03:00
Общество

Еще на 11 социальных объектах пущено отопление

Виктория ЯКУШИНА
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Напомним, вчера, 25 сентября, тепло поступило на 36 объектов социальной сферы в Туле.

Сегодня по заявкам руководителей отопление пущено еще на 11 объектах:

МБОУНОШ № 29 (Октябрьская, 22а);

МБОУ СОШ № 52 (Октябрьская, 199);

МБОУ СОШ № 53 (Герцена, 53);

МБДОУ № 5 (Пузакова, 38);

МБДОУ № 109 (Демидовская, 70а);

МБДОУ № 151 (Пузакова, 11);

МБДОУ № 9 (Ступинская, 2);

СЮТ (Дворец) Пузакова, 48;

Пос. Плеханово, ул. Ленина, 45 (СОШ № 17)

д/с д. Коптево, д. 74;

Плехановская начальная школа (пос. Плеханово, ул. Свердлова, д. 55).

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