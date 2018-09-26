Цыганка обнесла дом жителя Тульской области, пока тот копал картошку

СЕГОДНЯ 10:16 2018-09-26T10:16:06+03:00

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело

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Сотрудниками полиции задержана подозреваемая в краже из дома в Заокском районе.

Как оказалось, в начале сентября к стражам порядка обратился житель деревни Малахово. Он рассказал, что стал жертвой кражи.

Инцидент произошел, когда мужчина вместе с семьей копал картошку на приусадебном участке. Входную дверь в свое жилище они оставили незапертой, чем и воспользовалась воровка.

Потерпевший успел только услышать хлопок входной двери и увидеть неизвестную ему женщину, выходящую из дома и садящуюся в такси.

Похитительница забрала из дома сумку, в которой находились документы и деньги в размере 13 тысяч рублей.

Полицейским удалось определить владельца автомобиля, а в дальнейшем и его пассажирку.

50-летняя безработная ранее судимая представительница цыганского этноса призналась в содеянном.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело.

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