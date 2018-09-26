Цыганка обнесла дом жителя Тульской области, пока тот копал картошку
Сотрудниками полиции задержана подозреваемая в краже из дома в Заокском районе.
Как оказалось, в начале сентября к стражам порядка обратился житель деревни Малахово. Он рассказал, что стал жертвой кражи.
Инцидент произошел, когда мужчина вместе с семьей копал картошку на приусадебном участке. Входную дверь в свое жилище они оставили незапертой, чем и воспользовалась воровка.
Потерпевший успел только услышать хлопок входной двери и увидеть неизвестную ему женщину, выходящую из дома и садящуюся в такси.
Похитительница забрала из дома сумку, в которой находились документы и деньги в размере 13 тысяч рублей.
Полицейским удалось определить владельца автомобиля, а в дальнейшем и его пассажирку.
50-летняя безработная ранее судимая представительница цыганского этноса призналась в содеянном.
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело.
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