На индивидуальные источники ресурсоснабжения многодетным семьям планируют направить 5,8 млн рублей

СЕГОДНЯ 10:00 2018-09-26T10:00:52+03:00

Средства пойдут на установку газгольдеров, септиков, твердотопливных резервуаров и электрокотлов

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В 2018 году на индивидуальные источники ресурсоснабжения многодетным семьям

из бюджета Тулы выделено 5,5 млн рублей. На участках для многодетных семей будет установлено 6 газгольдеров, 18 септиков, 4 твердотопливных резервуара и 1 электрокотел.

В 2019 году на приобретение индивидуальных источников ресурсоснабжения направят 5,8 млн рублей для 27 многодетных семей. Планируется приобрести и установить 5 газгольдеров, 26 септиков, 15 твердотопливных резервуаров и 2 элетрокотла.

Все оборудование предоставляется многодетным семьям на безвозмездной основе по заявлению.

Кроме того, в этом году ко всем площадкам с участками для многодетных семей были сделаны подъездные пути. Их отсыпали щебнем. Всего в Туле таких площадок 9.