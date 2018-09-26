2018-09-26T09:28:13+03:00
Общество

В Туле готовят к посадке около 50 тысяч цветов

А также около 500 деревьев и более 5000 кустарников
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Посадочные работы в Туле начнутся 10 октября.

В осенний период планируется высадить 50 тысяч многолетних цветов (тюльпаны, ирисы, крокусы, пионы), около 500 деревьев (клены, ивы), 5320 кустарников (барбарис, спирея, пузыреплодник и т.д.).

Напомним, что в администрации города Тулы принято решение о посадке большего количества многолетних цветов и кустарников. По итогам проведенного аукциона посадочный материал будет поставляться из питомника «Корни».

Определено более 30 городских территорий, где осенью пройдут работы по посадке деревьев, кустарников и цветов. Так, 15 тысяч тюльпанов будут высажены на площади Победы, еще 10 тысяч – в сквере Л.Н. Толстого. Тысячами крокусов украсят склоны Пролетарской набережной, сквер Глеба Успенского, ул. Советская. Клены появятся на ул. Чмутова, набережной Упы.

Также работы по посадке планируется провести на Красноармейском проспекте, проспекте Ленина, Московском шоссе, улицах Октябрьской, Кутузова, в сквере «Тульское чаепитие», у памятника Н. Рудневу и др.

В весенний период 2019 года работы по озеленению городских территорий будут продолжены.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В 2019 году в Туле планируют отремонтировать 243 лифта в многоквартирных домах
На пересечении Фридриха и Жаворонкова отключили светофоры
Житель Тульской области проломил стену чужого сарая и обнес его
Еще на 11 социальных объектах пущено отопление
В Туле продолжается работа по обустройству и прочистке ливневок
Цыганка обнесла дом жителя Тульской области, пока тот копал картошку
На индивидуальные источники ресурсоснабжения многодетным семьям планируют направить 5,8 млн рублей
В Туле планируют реконструировать очистные сооружения
36 объектов социальной сферы в Туле подключены к отоплению
В Туле подключили к отоплению 36 объектов социальной сферы
В Тульской области сгорел чердак в доме
Как будет развиваться Тула в следующем году
27 сентября музей «Тульский кремль» проведет фотоквест
От гриппа в Тульской области привились более 200 тысяч человек
В Тульской области 10 человек тушили заброшенное здание
26 сентября в Туле снова отключат светофоры
В Богородицком районе загорелся экскаватор
В Тульской области проходит Молодежный межрегиональный экологический форум
В правительстве региона обсудили реализацию государственных и муниципальных программ в Заокском районе
26 сентября в Туле ограничат движение трамваев
Все котельные в Туле готовы к работе в отопительный сезон
В правительстве Тульской области обсудили эффективность реализации региональных госпрограмм
Алексей Дюмин поручил провести освещение на спортплощадки в Туле и Новомосковске
В Тульской области стали производить шампиньоны
Тульское УГИБДД предупреждает водителей об ухудшении погодных условий