В Туле планируют реконструировать очистные сооружения
Тула включена в программу «Развитие застроенных территорий малых и средних городов России». Данная программа будет финансирована «Новым банком развития». Администрация города уже направила свои предложения по приоритетным проектам, которые планируется реализовать в областном центре на сумму 4,56 млрд рублей.
Самые крупные из них:
• реконструкция очистных сооружений канализации города Тулы. Стоимость проекта - 1,7 млрд руб., в том числе строительство цеха механического обезвоживания осадка – 298 млн руб.
• строительство водовода Упкинского водозабора Д-700 мм ж/б, L≈ 32 км, – 830 млн руб.
• перекладка напорной канализации от КНС № 4а с самотечным коллектором по ул. Дрейера (3,85 км) – 1,1 млрд руб.
• перекладка коллектора Ду 400-500мм на Ду 630мм по ул. Судейского (2,09 км) – 350,9 млн руб.
Данная программа проходит согласование в Министерстве строительства и ЖКХ России.
Кроме того, администрация города Тулы ведет работу по заключению концессионных соглашений на объекты теплосетевого хозяйства, водоснабжения и водоотведения МО город Тула.
Общая стоимость коммерческой концессии на объекты теплоэнергетического комплекса МО город Тула составляет 15 347,68 млн руб. Период концессионного соглашения 20 лет, строительно-монтажные работы планируется выполнить за 15 лет.
В настоящее время ООО «Газпром теплоэнерго Тула» согласовывает стоимость мероприятий с учетом корпоративных требований.
Прорабатывается коммерческая концессия на объекты водоснабжения и водоотведения МО город Тула. В 2015 году администрацией города была разработана и утверждена программа «По доведению сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах бывшего Ленинского района до нормативных требований». Совокупная стоимость выполнения мероприятий по данной программе составляет ориентировочно 4,461 млрд. руб., в том числе:
• на объекты водоснабжения – 1,686 млрд руб.;
• на объекты водоотведения – 2,775 млрд руб.
Также стоимость мероприятий по доведению сетей водоснабжения и водоотведения города Тулы составляет 3,85 млрд руб., в том числе:
• на объекты водоснабжения – 2,08 млрд руб.;
• на объекты водоотведения – 1,77 млрд руб.
Реализация данных мероприятий возможна только при заключении концессионного соглашения. Администрацией города Тулы совместно с АО «Тулагорводоканал» разработаны и согласованы все технические мероприятия коммерческой концессии.