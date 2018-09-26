В Туле планируют реконструировать очистные сооружения

СЕГОДНЯ 09:26 2018-09-26T09:26:32+03:00

В ходе заседания рабочей группы Штаба по стратегическому развитию Тулы об этом рассказал заместитель главы администрации города Тулы по строительству и ЖКХ Роман Мурзин

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Тула включена в программу «Развитие застроенных территорий малых и средних городов России». Данная программа будет финансирована «Новым банком развития». Администрация города уже направила свои предложения по приоритетным проектам, которые планируется реализовать в областном центре на сумму 4,56 млрд рублей.

Самые крупные из них:

• реконструкция очистных сооружений канализации города Тулы. Стоимость проекта - 1,7 млрд руб., в том числе строительство цеха механического обезвоживания осадка – 298 млн руб.

• строительство водовода Упкинского водозабора Д-700 мм ж/б, L≈ 32 км, – 830 млн руб.

• перекладка напорной канализации от КНС № 4а с самотечным коллектором по ул. Дрейера (3,85 км) – 1,1 млрд руб.

• перекладка коллектора Ду 400-500мм на Ду 630мм по ул. Судейского (2,09 км) – 350,9 млн руб.

Данная программа проходит согласование в Министерстве строительства и ЖКХ России.

Кроме того, администрация города Тулы ведет работу по заключению концессионных соглашений на объекты теплосетевого хозяйства, водоснабжения и водоотведения МО город Тула.

Общая стоимость коммерческой концессии на объекты теплоэнергетического комплекса МО город Тула составляет 15 347,68 млн руб. Период концессионного соглашения 20 лет, строительно-монтажные работы планируется выполнить за 15 лет.

В настоящее время ООО «Газпром теплоэнерго Тула» согласовывает стоимость мероприятий с учетом корпоративных требований.

Прорабатывается коммерческая концессия на объекты водоснабжения и водоотведения МО город Тула. В 2015 году администрацией города была разработана и утверждена программа «По доведению сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах бывшего Ленинского района до нормативных требований». Совокупная стоимость выполнения мероприятий по данной программе составляет ориентировочно 4,461 млрд. руб., в том числе:

• на объекты водоснабжения – 1,686 млрд руб.;

• на объекты водоотведения – 2,775 млрд руб.

Также стоимость мероприятий по доведению сетей водоснабжения и водоотведения города Тулы составляет 3,85 млрд руб., в том числе:

• на объекты водоснабжения – 2,08 млрд руб.;

• на объекты водоотведения – 1,77 млрд руб.

Реализация данных мероприятий возможна только при заключении концессионного соглашения. Администрацией города Тулы совместно с АО «Тулагорводоканал» разработаны и согласованы все технические мероприятия коммерческой концессии.