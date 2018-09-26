36 объектов социальной сферы в Туле подключены к отоплению
По данным на 18 часов 25 сентября 2018 года в Туле к отоплению были подключены 36 объектов социальной сферы.
Теплоноситель поступает на следующие объекты:
1. д/к № 71 (Демонстрации, 144);
2. ЦРД (Революции, 4);
3. Сан. Юность (Бундурина, 43);
4. Дом ребенка (Ф. Энгельса, 87);
5.д/с № 84 (Арсенальная, 1);
6. Центр внешкольной работы (Октябрьская, 41);
7. школа в пос. Хрущево (ул. Центральная, 142);
8. д/с в с. Федоровка (Шоссейная, 6);
9. д/с в пос. Прилепы (ул. Центральная, 1);
10. центр образования в пос. Барсуки (ул. Чапаева, д. 8)
11. Женская консультация (ул. Пушкинская, д. 28);
12. Детская областная больница (Яблочкова, 1а)
13. ФАП Зайцево;
14 ФАП Коптево;
15. Амбулаторный пункт Рассвет;
16. ЦО № 58 (Конструктора Грязева, 2);
17. ЦО № 51 (с. Федоровка);
18. Областной перинатальный центр;
19. ДОУ № 17 (Ленина, 17);
20.ДОУ № 174 (Бундурина, 3)
21. СОШ № 2 «Возрождение» (Ленина, 26)
22.СОШ №16 (Демонстрации, 6)
23. ГУЗ «Тульский областной специализированный дом ребенка №1» (Тульского рабочего полка, 100 в)
24.гор. больница № 13
25.Дрейера, 33
26.Школа № 1 (Галкина, 29)
27.Школа № 28 (Пузакова, 12а);
28. д/с № 167 (Бр. Жабровых, 10)
29. д/с № 32 (Вересаева, 8)
30. д/с № 46 (Вересаева, 5)
31.д/с № 149 (К. Цеткин ,1)
32. Школа № 16
33. Школа № 45
34. Школа № 72
35. Школа Возрождения
36. Христианский колледж
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