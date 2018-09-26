36 объектов социальной сферы в Туле подключены к отоплению

СЕГОДНЯ 09:19 2018-09-26T09:20:37+03:00

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По данным на 18 часов 25 сентября 2018 года в Туле к отоплению были подключены 36 объектов социальной сферы.

Теплоноситель поступает на следующие объекты:

1. д/к № 71 (Демонстрации, 144);

2. ЦРД (Революции, 4);

3. Сан. Юность (Бундурина, 43);

4. Дом ребенка (Ф. Энгельса, 87);

5.д/с № 84 (Арсенальная, 1);

6. Центр внешкольной работы (Октябрьская, 41);

7. школа в пос. Хрущево (ул. Центральная, 142);

8. д/с в с. Федоровка (Шоссейная, 6);

9. д/с в пос. Прилепы (ул. Центральная, 1);

10. центр образования в пос. Барсуки (ул. Чапаева, д. 8)

11. Женская консультация (ул. Пушкинская, д. 28);

12. Детская областная больница (Яблочкова, 1а)

13. ФАП Зайцево;

14 ФАП Коптево;

15. Амбулаторный пункт Рассвет;

16. ЦО № 58 (Конструктора Грязева, 2);

17. ЦО № 51 (с. Федоровка);

18. Областной перинатальный центр;

19. ДОУ № 17 (Ленина, 17);

20.ДОУ № 174 (Бундурина, 3)

21. СОШ № 2 «Возрождение» (Ленина, 26)

22.СОШ №16 (Демонстрации, 6)

23. ГУЗ «Тульский областной специализированный дом ребенка №1» (Тульского рабочего полка, 100 в)

24.гор. больница № 13

25.Дрейера, 33

26.Школа № 1 (Галкина, 29)

27.Школа № 28 (Пузакова, 12а);

28. д/с № 167 (Бр. Жабровых, 10)

29. д/с № 32 (Вересаева, 8)

30. д/с № 46 (Вересаева, 5)

31.д/с № 149 (К. Цеткин ,1)

32. Школа № 16

33. Школа № 45

34. Школа № 72

35. Школа Возрождения

36. Христианский колледж

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