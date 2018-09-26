2018-09-26T08:11:04+03:00
Происшествия

В Тульской области сгорел чердак в доме

Причина пожара устанавливается
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
Изменить размер текста:

25 сентября в п. Заокск на ул. Пионерской загорелся дом. Сообщение о поэаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 15:52.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 8 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Пожар удалось потушить через 10 минут.

В результате происшествия никто не пострадал. Однако выгорел чердак. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 2 единицы техники.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В 2019 году в Туле планируют отремонтировать 243 лифта в многоквартирных домах
На пересечении Фридриха и Жаворонкова отключили светофоры
Житель Тульской области проломил стену чужого сарая и обнес его
Еще на 11 социальных объектах пущено отопление
В Туле продолжается работа по обустройству и прочистке ливневок
Цыганка обнесла дом жителя Тульской области, пока тот копал картошку
На индивидуальные источники ресурсоснабжения многодетным семьям планируют направить 5,8 млн рублей
В Туле готовят к посадке около 50 тысяч цветов
В Туле планируют реконструировать очистные сооружения
36 объектов социальной сферы в Туле подключены к отоплению
В Туле подключили к отоплению 36 объектов социальной сферы
Как будет развиваться Тула в следующем году
27 сентября музей «Тульский кремль» проведет фотоквест
От гриппа в Тульской области привились более 200 тысяч человек
В Тульской области 10 человек тушили заброшенное здание
26 сентября в Туле снова отключат светофоры
В Богородицком районе загорелся экскаватор
В Тульской области проходит Молодежный межрегиональный экологический форум
В правительстве региона обсудили реализацию государственных и муниципальных программ в Заокском районе
26 сентября в Туле ограничат движение трамваев
Все котельные в Туле готовы к работе в отопительный сезон
В правительстве Тульской области обсудили эффективность реализации региональных госпрограмм
Алексей Дюмин поручил провести освещение на спортплощадки в Туле и Новомосковске
В Тульской области стали производить шампиньоны
Тульское УГИБДД предупреждает водителей об ухудшении погодных условий