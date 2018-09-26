В Тульской области сгорел чердак в доме

СЕГОДНЯ 08:11 2018-09-26T08:11:04+03:00

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25 сентября в п. Заокск на ул. Пионерской загорелся дом. Сообщение о поэаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 15:52.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 8 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Пожар удалось потушить через 10 минут.

В результате происшествия никто не пострадал. Однако выгорел чердак. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 2 единицы техники.