2018-09-25T17:44:18+03:00
Общество

Как будет развиваться Тула в следующем году

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Сегодня, 25 сентября, участники рабочей группы обсудили итоги исполнения бюджета города за 2018 год в разделе строительство и жилищно-коммунальное хозяйство и планы на будущий год.

Заместитель главы администрации города Тулы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Роман Мурзин рассказал, что в городе активно работают над решением проблемы ветхих коммунальных сетей. В настоящий момент износ тепловых сетей в Туле составляет 332,4 км - это 62,3% от общего числа, износ водопроводных сетей 1082,7 км – это 82,4%, канализационных сетей 518 км – это 85,2%.

Первостепенная задача городских властей - поиск источников финансирования, отметил Роман Мурзин. Начиная с 2013 года, в Туле были успешно реализованы контракты по строительству объектов Международного банка реконструкции и развития на общую сумму 992 миллионов рублей.

Были построены следующие объекты:

• водопроводные сети протяженностью 9,2 км, насосная станция, проложены электрические воздушно-кабельные линии пос. Скуратовского и Менделеевского Центрального района г. Тулы;

• более 2,6 км сетей водоснабжения, строительство и реконструкция около 8 км сетей канализации, строительство трех канализационных насосных станций, а также реконструкция ВНС «Варваровка» («Жилая застройка в Скуратовском микрорайоне г. Тулы»);

• водопроводные сети общей протяженностью 940 м. («Жилая застройка IV Северо-Восточного микрорайона в г. Туле. Магистральные сети»);

• канализационная сеть общей протяженностью 2,5 км. с вводом в эксплуатацию двух канализационных насосных станций («Канализование поселков Южный и Победа (п. Скуратово)»)

• перемычка (Д 500 мм, протяженностью 6 км.) между водоводом Обидимско-Упкинского водозабора до водовода Медвенско-Осетровского водозабора, который технологически связан с Окско-Непрейским водозабором.

• строительство 2-х ниток напорного канализационного коллектора общей протяженностью 1266 м., от лодочной станции (ул. Пролетарская Набережная) по ул. Степанова, далее по ул. Чапаева до существующей камеры, расположенной в районе ж/д №86 по ул. Чапаева.

• строительство канализационного коллектора Ø 900мм. о ул. Ряжская до канализационных городских очистных сооружений, протяженностью 580 м.

В планах городской администрации дальнейшая модернизация объектов ЖКХ и коммунальных сетей.

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