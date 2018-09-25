27 сентября музей «Тульский кремль» проведет фотоквест

25 Сент. 17:41 2018-09-25T17:41:44+03:00

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Фотоквест «Тула памятная и приметная» пройдет во всемирный день туризма. Все желающие смогут отметить праздник и принять участие в бесплатном, интересном, познавательном, а местами и забавном фотоквесте «Тула памятная и приметная»!

В ходе выполнения заданий туляки и гости Тулы смогут познакомиться не только с видом города, но и с его духом. Внутренний мир горожан, кроющийся в памятниках, легендах и поверьях, приоткроет завесу городских тайн.

Кроме того, всех участников ждёт сюрприз - беспроигрышная лотерея от музея «Тульский кремль»!

Все, что нужно для участия - активность, отличное праздничное настроение, фотоаппарат или мобильный телефон с камерой. И, конечно же, пунктуальность, чтобы не опоздать к началу игры!

Предварительная запись не требуется. Участие бесплатное.

Начало фотоквеста в 11:00

Возрастная категория: 12+