27 сентября музей «Тульский кремль» проведет фотоквест
Фотоквест «Тула памятная и приметная» пройдет во всемирный день туризма. Все желающие смогут отметить праздник и принять участие в бесплатном, интересном, познавательном, а местами и забавном фотоквесте «Тула памятная и приметная»!
В ходе выполнения заданий туляки и гости Тулы смогут познакомиться не только с видом города, но и с его духом. Внутренний мир горожан, кроющийся в памятниках, легендах и поверьях, приоткроет завесу городских тайн.
Кроме того, всех участников ждёт сюрприз - беспроигрышная лотерея от музея «Тульский кремль»!
Все, что нужно для участия - активность, отличное праздничное настроение, фотоаппарат или мобильный телефон с камерой. И, конечно же, пунктуальность, чтобы не опоздать к началу игры!
Предварительная запись не требуется. Участие бесплатное.
Начало фотоквеста в 11:00
Возрастная категория: 12+