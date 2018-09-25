От гриппа в Тульской области привились более 200 тысяч человек

25 Сент. 16:56 2018-09-25T16:56:41+03:00

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На 21 сентября 2018 года в Тульской области вакциной «Совигрипп» (для взрослых) привито 169 450 человек. Детской вакциной «Ультрикс» - 46 459 человек.

За счет других источников привились 43 человека. Всего привито 215 952 человек.

В настоящее время ситуация по гриппу и ОРВИ в области обычная, характерная для данного периода времени. За прошедшую неделю в области зарегистрировано 4 630 случаев заболеваний ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 42%.

По результатам лабораторного мониторинга заболеваемость обусловлена циркуляцией вирусов не гриппозной этиологии.