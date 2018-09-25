В Тульской области 10 человек тушили заброшенное здание

25 Сент. 16:51 2018-09-25T16:51:22+03:00

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25 сентября 2018 года в 05:53 в службу спасения сообщили о возгорании неэксплуатируемого здания, расположенного по адресу: Тульская область, г. Одоев, ул. Ленина.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-58, по одному расчету ПЧ-93 и ПЧ-116.

Пламя удалось погасить за 4 минуты.

Пострадавших нет. В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля по всей площади, выгорел второй этаж и башня.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 10 человек и 4 единицы техники.

Причина пожара в Тульской области выясняется.