В Богородицком районе загорелся экскаватор

25 Сент. 16:40 2018-09-25T16:40:57+03:00

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25 сентября 2018 года в 12:45 в службу спасения сообщили о возгорании экскаватора, расположенного по адресу: Тульская область, Богородицкий район, д. Васильевка.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-68.

Пламя удалось погасить за 3 минуты.

Пострадавших нет. В результате происшествия выгорел моторный отсек, сгорели колеса.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 2 единицы техники.

Причина пожара в Тульской области выясняется.