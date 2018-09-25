В Богородицком районе загорелся экскаватор
Причина пожара в Тульской области выясняется
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25 сентября 2018 года в 12:45 в службу спасения сообщили о возгорании экскаватора, расположенного по адресу: Тульская область, Богородицкий район, д. Васильевка.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-68.
Пламя удалось погасить за 3 минуты.
Пострадавших нет. В результате происшествия выгорел моторный отсек, сгорели колеса.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 2 единицы техники.
Причина пожара в Тульской области выясняется.