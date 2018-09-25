В Тульской области проходит Молодежный межрегиональный экологический форум

25 Сент. 15:17 2018-09-25T15:18:21+03:00

Участники форума уже обсудили различные аспекты экологии и представили экологические проекты

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25 сентября в ДК «Гипсовый» в городе Новомосковске Тульской области прошло открытие Молодежного межрегионального экологического форума.

Он собрал около 300 школьников, студентов и членов экологических общественных организаций из 17 муниципальных образований региона.

На пленарном заседании участники форума обсудили различные аспекты экологии и представили экологические проекты. Лучшие их них будут рассмотрены для дальнейшей реализации в Тульской области.