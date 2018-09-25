2018-09-25T15:16:31+03:00
Политика

В правительстве региона обсудили реализацию государственных и муниципальных программ в Заокском районе

Виктория ЯКУШИНА
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Реализацию государственных и муниципальных программ в Заокском районе обсудили на оперативном совещании в правительстве Тульской области.

Глава администрации района Николай Тимаков сообщил губернатору Тульской области Алексею Дюмину, что консолидированный бюджет муниципалитета составляет 880 млн рублей.

Из них 3 млн рублей – средства федерального бюджета, 335 млн рублей – областного бюджета, 542 млн рублей – местного бюджета. В муниципалитете реализуются 52 программы, 7 государственных и 45 муниципальных, в том числе программа «Народный бюджет». Софинансирование государственных программ из местного бюджета составило 20 млн рублей, проекта «Народный бюджет» - 3,6 млн. рублей.

В рамках региональной государственной программы «Развитие образования Тульской области» фактически завершены работы по ремонту кровли в Страховской школе им. В.Д. Поленова на сумму 10,9 млн рублей.

На мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей в рамках региональной государственной программы «Улучшение демографической ситуации и поддержка семей, воспитывающих детей в Тульской области» выделено более 3 млн рублей. Исполнение составляет 75%. Оставшиеся средства планируется освоить до конца года.

В рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма Тульской области» на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы Симоновского Дома культуры выделены средства из регионального бюджета в размере более 820 тыс. рублей и бюджета Заокского района – более 1 млн рублей. На сегодняшний день работа выполнена на 90%.

В рамках программы «Развитие культуры, спорта и реализация молодежной политики на территории муниципального образования «Заокский район на 2018-2022 годы» на укрепление материально-технической базы и покупку одежды для сцены учреждений культуры выделено из местного бюджета 6,1 млн рублей.

Книжные фонды местных библиотек полностью укомплектованы за счет средств федерального бюджета.

В подпрограмму «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Заокского района» включены:

- капитальный ремонт водопроводных сетей протяженностью 9,6 км сетей на сумму 5,4 млн рублей;

- замена ветхих тепловых сетей на сумму 2,4 млн рублей.

Данные мероприятия финансируются из местного бюджета.

На реализацию программы «Обеспечение жильем населения в 2018 году» предусмотрено 3,9 млн рублей. Средства выделены на обеспечение жильем пяти молодых семей. Четыре из них уже приобрели жилье, одна получила свидетельство и представила документы в банк для оплаты договора строительства жилого дома.

В рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Заокский район» запланирован ремонт 45 объектов на сумму 97,9 млн рублей. Муниципальный контракт заключен с «Тулаавтодор», срок его окончания – 25 октября. Исполнение работ – 72%.

По муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2022 гг.» будут благоустроены две придомовые и одна общественная территория — Комсомольский парк (Заокские пруды). Общий объем финансирования программы составляет 11,7 млн рублей.

В Заокском районеведутся работы на 18 объектах по проекту «Народный бюджет-2018» на сумму 29,8 млн рублей. На 10 объектах работы выполнены. Общее исполнение – 58%. На повторном размещении один объект, на остальных ведутся работы.

2018 год для района – год масштабных работ по модернизации и укреплению материально-технической базы учреждений социальной сферы и объектов ЖКХ, по асфальтированию автомобильных дорог и благоустройству территорий.

Софинансирование по программам обеспечено в полном объеме. Просроченная кредиторская задолженность в муниципалитете отсутствует. Муниципального долга нет.

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