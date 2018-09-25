26 сентября в Туле ограничат движение трамваев
Об этом сообщает Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы
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26 сентября 2018 года в период проведения ремонта дорожного покрытия в Туле будет ограничено движение трамвайного транспорта с 10:00 до 15:00 по улице Плеханова.
Движение транспорта будет осуществляться по измененной схеме.
Схема движения городского пассажирского транспорта по трамвайным маршрутам, по которым осуществляется транспортная работа с предоставлением субсидий из городского бюджета:
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