26 сентября в Туле ограничат движение трамваев

25 Сент. 15:13 2018-09-25T15:13:18+03:00

Об этом сообщает Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы

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26 сентября 2018 года в период проведения ремонта дорожного покрытия в Туле будет ограничено движение трамвайного транспорта с 10:00 до 15:00 по улице Плеханова.

Движение транспорта будет осуществляться по измененной схеме.

Схема движения городского пассажирского транспорта по трамвайным маршрутам, по которым осуществляется транспортная работа с предоставлением субсидий из городского бюджета: