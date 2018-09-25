В правительстве Тульской области обсудили эффективность реализации региональных госпрограмм

25 Сент. 15:04 2018-09-25T15:04:43+03:00

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В рамках совещания в правительстве региона губернатору Алексею Дюмину доложили об итогах оценки результативности государственных программ региона за первое полугодие 2018 года.

Экономика

По словам министра экономического развития Тульской области Григория Лаврухина, в регионе реализуется 30 госпрограмм с общим объемом финансирования более 90 млрд рублей.

Фактический расход за полугодие составил 39,6 млрд рублей или 43,3% от предусмотренного объема. Индекс результативности за полугодие рассчитывается по каждой программе.

Так, по итогам оценки результативность 28 госпрограмм признана высокой, одной программы – удовлетворительной и одной - неудовлетворительной.

Выполнение программ оценивалось по 315 показателям, плановые значения достигнуты по 261 из них.

В этом году на финансирование государственных программ за счет средств бюджета Тульской области предусмотрено на 3,6 млрд руб. больше, чем фактически израсходовано в прошлом году. При этом есть снижение на 9,9 млрд рублей из внебюджетных источников, связанное с окончанием ряда инвестиционных проектов.

Кроме того, в этом году в рамках подготовки проекта бюджета региона на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов все региональные проекты, сформированные во исполнение национальных проектов, интегрируются в структуру государственных программ Тульской области.

Изменения в постановлении об утверждении государственных программ региона будут внесены до конца года.

Транспорт

Также министр транспорта и дорожного хозяйства региона Родиону Дуднику отчитался о том, когда будут проведены мероприятия по программе обновления специализированной техники в муниципалитетах.

В настоящий момент средства доведены до муниципалитетов, идут конкурсные процедуры. Закупка будет проведена в четвертом квартале 2018 года. Технику в этом году получат 11 муниципальных образований. На эти цели из регионального бюджета будет затрачено более 50 млн руб.

Здравоохранение

По итогам первого полугодия по госпрограмме «Развитие здравоохранения» не выполнены 10 показателей.

8 показателей госпрограммы могут быть оценены только по итогам года, остальные будут выполнены до конца года.