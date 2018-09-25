Алексей Дюмин поручил провести освещение на спортплощадки в Туле и Новомосковске

25 Сент. 14:55 2018-09-25T14:55:41+03:00

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24 сентября 2018 года на еженедельном оперативном совещании губернатор Тульской области Алексей Дюмин рассмотрел обращения граждан.

Житель Новомосковска поблагодарил главу региона Алексея Дюмина за установку воркаут-площадки в парке и попросил провести освещение, чтобы на ней можно было заниматься по вечерам.

По такому же вопросу пришло обращение и из Тулы: заявитель просит сделать освещение на баскетбольной площадке за торговым центром «Демидовский».

Алексей Дюмин поручил главам администрации Новомосковска и Тулы решить вопросы в ближайшее время.