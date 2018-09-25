В Тульской области стали производить шампиньоны

25 Сент. 14:52 2018-09-25T14:53:30+03:00

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В особой экономической зоне «Узловая» в Тульской области торжественно открылась первая очередь нового предприятия по производству грибов.

Соглашение о сотрудничестве при реализации этого инвестпроекта было подписано два года назад в рамках Сочинского международного инвестиционного форума.

Новый комплекс на первом этапе обеспечит жителям Тульской области более 500 рабочих мест, а внедрение передовых технологий позволит повысить производи­тельность труда.

Завод готов бесперебойно работать в любое время года и будет поставлять на рынок 10 тысяч тонн тульских шампиньонов в год.

Проект будет полностью реализован к 2020 году. К этому моменту предприятие сможет закрыть треть потребностей российского рынка. Объем производства планируется увеличить до 25 тысяч тонн в год. По итогам реализации проекта будет создано более 900 рабочих мест.