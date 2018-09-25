2018-09-25T14:47:30+03:00
Общество

Тульское УГИБДД предупреждает водителей об ухудшении погодных условий

Виктория ЯКУШИНА
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По прогнозам Гидрометцентра России, в ближайшие дни на территории Тульской области ожидается ухудшение погодных условий, в частности, выпадение осадков в виде дождя, в связи с чем возможно осложнение дорожно-транспортной обстановки.

В дождливую ненастную погоду видимость на дороге снижается, дорожное покрытие становится скользким, что провоцирует ДТП. Тульская Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям и пешеходам быть особенно бдительными и внимательными на дороге.

Особенно опасны для автолюбителей при непогоде резкие маневры и превышение скоростного режима, ведь на скользкой дороге сцепление колес с асфальтом ухудшается, тормозной путь увеличивается, а шансы попасть в дорожно-транспортное происшествие возрастают.

Госавтоинспекция не рекомендует продолжать движение, если перестали работать стеклоочистители или сильно загрязнены световые приборы, особенно в темное время суток. Кроме того, водителям следует обратить внимание при проезде пешеходных переходов, особенно вблизи образовательных организаций.

Уважаемые пешеходы! Используйте на одежде световозврощающие элементы, чтобы водители в темное время суток, а также в ненастную погоду всегда могли заметить вас и вовремя остановиться.

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