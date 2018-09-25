Под Тулой "ВАЗ" влетел в отбойник: пострадали дети

25 Сент. 14:28 2018-09-25T14:29:18+03:00

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24 сентября 2018 года в 15:50 на 248 километре автодороги М-4 «Дон» в Тульской области произошло ДТП.

Мужчина 35 лет на автомобиле «ВАЗ 21110» влетел в отбойник.

В результате ДТП в Тульской области пострадали три человека: водитель и два несовершеннолетних пассажира - 10-летний мальчики.

После оказания медицинской помощи все пострадавшие были отпущены.

В момент ДТП несовершеннолетние мальчики были пристегнуты ремнями безопасности, поэтому получили несерьезные телесные повреждения.