Под Тулой "ВАЗ" влетел в отбойник: пострадали дети
Также пострадал водитель авто
.
Изменить размер текста:
24 сентября 2018 года в 15:50 на 248 километре автодороги М-4 «Дон» в Тульской области произошло ДТП.
Мужчина 35 лет на автомобиле «ВАЗ 21110» влетел в отбойник.
В результате ДТП в Тульской области пострадали три человека: водитель и два несовершеннолетних пассажира - 10-летний мальчики.
После оказания медицинской помощи все пострадавшие были отпущены.
В момент ДТП несовершеннолетние мальчики были пристегнуты ремнями безопасности, поэтому получили несерьезные телесные повреждения.