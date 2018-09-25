2018-09-25T14:04:14+03:00
Общество

На Казанской набережной в Ткле пройдет спортивный фестиваль «Здоровое сердце»

Виктория ЯКУШИНА
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Туляков приглашают принять участие в спортивном празднике в субботу, 29 сентября. Организаторы фестиваля - федерация спорта сверхлегкой авиации Тульской области и спортивная федерация дартс при поддержке администрации города Тулы, комитета Тульской области по спорту.

Начнется спортивный фестиваль «Здоровое сердце» в 12.00 на Казанской набережной реки Упы. Организаторами подготовлена насыщенная спортивная программа:

• выступление музыкальных и танцевальных коллективов;

• мастер- класс по латиноамериканским танцам;

• выступление мини-цирка;

• показательные выступления различных спортивных единоборств;

• детская анимация;

• веселые старты;

• интерактивные спортивные площадки (сверхлегкая авиация, парашюты, воздушные шары, мототехника);

• площадка Поискового отряда Лиза Алерт;

• мастер-классы для детей и взрослых;

• мастер-класс стрельбы из лука;

• аква грим и многое другое.

Принять участие в спортивном празднике могут все желающие, вход свободный.

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