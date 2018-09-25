Отопительный сезон в Туле стартует 1 октября 2018 года

25 Сент. 14:00 2018-09-25T14:01:05+03:00

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Постановление о начале отопительного сезона в МО город Тула подписано главой администрации города Евгением Авиловым сегодня, 25 сентября.

Теперь, в течение пяти дней все котельные должны приступить к пуску тепла во все социальные и жилые объекты. Далее в течение десяти дней управляющие компании должны отрегулировать режим подачи тепла во все квартиры.

С 24 сентября от руководителей медицинских и социальных учреждений принимаются заявки на подключение тепла. На данный момент заявки поступили от 10 учреждений.

Все многоквартирные дома в Туле к пуску тепла готовы. Гидравлические испытания проведены на 3056 МКД.

С 24 сентября организована работа штаба, который отслеживает ситуацию по подключению МКД и социальных объектов к теплу.

С 9:00 до 18:00, а с начала отопительного сезона с 8:00 до 20.00 организована работа горячих линий.