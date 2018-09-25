Туляки смогут пройти обследование во Всемирный день сердца

25 Сент. 13:13 2018-09-25T14:14:34+03:00

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Ежегодно, 29 сентября, во всем мире отмечается Всемирный день сердца.

В 2018 году темой дня выбран призыв: «Мое сердце, твое сердце. Пообещай своему сердцу…».

В рамках Всемирного дня сердца 29 сентября 2018 года с 09:00 до 13:00 на базе ГУЗ «Городская больница №13 г. Тулы» по адресу: г. Тула, ул. Веневское шоссе, д. 1, будет проведён День открытых дверей.

В этот день желающие смогут получить консультацию врача-кардиолога, измерить артериальное давление, сдать анализ крови на липидный профиль и уровень холестерина, сделать электрокардиограмму сердца, эхоКГ и другие исследования по показаниям.

Для участия в Дне открытых дверей необходимо предварительно записаться по телефонам: 8-800-450-33-03, (4872) 41-11-75, 41-64-26.

При себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис, СНИЛС.