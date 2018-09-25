В Туле осудили организаторов "подпольного" игорного клуба

25 Сент. 13:06 2018-09-25T13:06:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Суд вынес обвинительный приговор четверым жителям Тулы: 55-летнему Андрею Корякину, 36-летней Кристине Ануфриевой, 28-летнему Павлу Рогову, 31-летнему Евгению Крюкову.

Они признаны виновными в незаконной организации "подпольного" игорного клуба.

Оказалось, квартет товарищей нашел четыре помещения в Зареченском и Пролетарском округах, оборудовали их под игорные заведения, завезли оборудование и набрали персонал.

В помещениях незаконного клуба проводились азартные игры на деньги с использованием игорного оборудования посредством сети «Интернет» до 17 апреля 2017 года, когда их действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

В результате незаконной игорной деятельности членам организованной группы получен преступный доход не менее 200 000 рублей.

Суд в соответствии с позицией государственного обвинителя назначил всем осужденным наказание в виде лишения свободы.

Корякину - на срок 4 года со штрафом в размере 500 000 рублей, Ануфриевой - на срок 4 года со штрафом в размере 400 000 рублей, Рогову и Крюкову - на срок 3 года 6 месяцев со штрафом в размере 300 000 рублей каждому.

Местом отбывания наказания всем осужденным была определена исправительная колония общего режима.

Осужденные взяты под стражу в зале суда.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.