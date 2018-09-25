Фестиваль "Здоровое сердце" соберет туляков на Казанской набережной
В субботу, 29 сентября, на Какзанской набережной пройдет спортивный праздник. Организаторы фестиваля - федерация спорта сверхлегкой авиации Тульской области и спортивная федерация дартс при поддержке администрации города Тулы, комитета Тульской области по спорту.
Начнется спортивный фестиваль «Здоровое сердце» в 12.00 на Казанской набережной реки Упы. Организаторами подготовлена насыщенная спортивная программа:
• выступление музыкальных и танцевальных коллективов;
• мастер- класс по латиноамериканским танцам;
• выступление мини-цирка;
• показательные выступления различных спортивных единоборств;
• детская анимация;
• веселые старты;
• интерактивные спортивные площадки (сверхлегкая авиация, парашюты, воздушные шары, мототехника);
• площадка Поискового отряда Лиза Алерт;
• мастер-классы для детей и взрослых;
• бесплатный тир;
• мастер-класс стрельбы из лука;
• аква грим и многое другое.
Принять участие в спортивном празднике могут все желающие, вход свободный.