В Новомосковске цыганка похитила у мужчины 400 тысяч, пока тот отдыхал
41-летний житель Новомосковска Тульской области пришел днем домой и лег отдыхать. А вот запереть входную дверь изнутри он забыл.
Этим и воспользовалась воровка - представительница цыганского этноса. Она случайно оказалась в подъезде и решила обнести квартиру мужчины.
Дама тихонько вошла в квартиру и увидела там барсетку. Она схватила ее и вышла из квартиры.
Как потом оказалось, куш женщина сорвала не малый. В барсетке лежали 400 тысяч рублей.
Она почти ушла с места преступления, однако хозяин квартиры услышал посторонний шум в жилище и вышел в коридор.
На лестничной площадке он увидел неизвестную женщину, быстро уходящую из подъезда. Заметив отсутствие собственных вещей, он позвонил в полицию и побежал за вероятной подозреваемой. Когда догнал, то увидел у нее свою барсетку.
Мужчина смог задержать похитительницу и передать ее в руки подоспевших полицейских. Дама была доставлена в отдел МВД для разбирательства.
47-летняя безработная ранее судимая представительница цыганского этноса призналась в содеянном.
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело.