2018-09-25T13:09:37+03:00
Происшествия

В Новомосковске цыганка похитила у мужчины 400 тысяч, пока тот отдыхал

Виктория ЯКУШИНА
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41-летний житель Новомосковска Тульской области пришел днем домой и лег отдыхать. А вот запереть входную дверь изнутри он забыл.

Этим и воспользовалась воровка - представительница цыганского этноса. Она случайно оказалась в подъезде и решила обнести квартиру мужчины.

Дама тихонько вошла в квартиру и увидела там барсетку. Она схватила ее и вышла из квартиры.

Как потом оказалось, куш женщина сорвала не малый. В барсетке лежали 400 тысяч рублей.

Она почти ушла с места преступления, однако хозяин квартиры услышал посторонний шум в жилище и вышел в коридор.

На лестничной площадке он увидел неизвестную женщину, быстро уходящую из подъезда. Заметив отсутствие собственных вещей, он позвонил в полицию и побежал за вероятной подозреваемой. Когда догнал, то увидел у нее свою барсетку.

Мужчина смог задержать похитительницу и передать ее в руки подоспевших полицейских. Дама была доставлена в отдел МВД для разбирательства.

47-летняя безработная ранее судимая представительница цыганского этноса призналась в содеянном.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело.

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