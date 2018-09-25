В Новомосковске цыганка похитила у мужчины 400 тысяч, пока тот отдыхал

25 Сент. 11:49 2018-09-25T13:09:37+03:00

Изменить размер текста: A A

41-летний житель Новомосковска Тульской области пришел днем домой и лег отдыхать. А вот запереть входную дверь изнутри он забыл.

Этим и воспользовалась воровка - представительница цыганского этноса. Она случайно оказалась в подъезде и решила обнести квартиру мужчины.

Дама тихонько вошла в квартиру и увидела там барсетку. Она схватила ее и вышла из квартиры.

Как потом оказалось, куш женщина сорвала не малый. В барсетке лежали 400 тысяч рублей.

Она почти ушла с места преступления, однако хозяин квартиры услышал посторонний шум в жилище и вышел в коридор.

На лестничной площадке он увидел неизвестную женщину, быстро уходящую из подъезда. Заметив отсутствие собственных вещей, он позвонил в полицию и побежал за вероятной подозреваемой. Когда догнал, то увидел у нее свою барсетку.

Мужчина смог задержать похитительницу и передать ее в руки подоспевших полицейских. Дама была доставлена в отдел МВД для разбирательства.

47-летняя безработная ранее судимая представительница цыганского этноса призналась в содеянном.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело.