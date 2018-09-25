Еще семь социальных учреждений подключены к отоплению в Туле

СЕГОДНЯ 11:14 2018-09-25T11:16:47+03:00

Руководители образовательных и медицинских учреждений продолжают подавать заявки по подключению тепла

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Напомним, по поручению главы администрации Тулы Евгения Авилова с 24 сентября от руководителей медицинских и социальных учреждений принимаются заявки на подключение тепла.

24 сентября заявки поступили от четырех учреждений. Сегодня - еще от семи.

Так, тепло подключено в Детском саду №84, МБУДО «Центр внешкольной работы», Женской консультации №1, Хрущевской школе, детском саду в поселке Федоровка, детском саду в п. Прилепы, МБУ ДО «Центр психолого-педагогического и социального сопровождения» в пос. Барсуки.