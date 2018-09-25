Общественный транспорт к домам переселенцев в Киреевске смогут запустить только после завершения строительства окружной дороги

СЕГОДНЯ 11:11 2018-09-25T11:11:46+03:00

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Житель города Киреевска обратился к губернатору Тульской области Алексею Дюмину и сообщил, что к девятиэтажным домам, построенным по программе переселения из аварийного жилья, не ходит общественный транспорт.

До остановки в микрорайоне Брусяновский нужно идти пешком почти километр. Кроме того, мужчина не согласен с местом размещения магазина, который строится в микрорайоне.

Глава администрации Киреевского района Игорь Цховребов пояснил, что в новом микрорайоне построены девятиэтажные и трехэтажные многоквартирные дома. В настоящее время автобусный маршрут запущен к трехэтажным МКД, обустроена разворотная площадка, установлен остановочный павильон, строится и магазин.

По словам Игоря Цховребова, общественный транспорт к девятиэтажным домам возможно запустить только после завершения строительства окружной дороги в 2019 году.

Также речь идет и о создании нового детского сада. Прорабатывается вопрос обеспечения микрорайона дополнительными торговыми объектами.

Кроме того, администрация приняла решение построить пешеходную дорожку от девятиэтажных домов к остановке общественного транспорта. Это сократит людям путь на одну треть. До конца недели работы будут выполнены.