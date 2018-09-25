Общественный транспорт к домам переселенцев в Киреевске смогут запустить только после завершения строительства окружной дороги
Житель города Киреевска обратился к губернатору Тульской области Алексею Дюмину и сообщил, что к девятиэтажным домам, построенным по программе переселения из аварийного жилья, не ходит общественный транспорт.
До остановки в микрорайоне Брусяновский нужно идти пешком почти километр. Кроме того, мужчина не согласен с местом размещения магазина, который строится в микрорайоне.
Глава администрации Киреевского района Игорь Цховребов пояснил, что в новом микрорайоне построены девятиэтажные и трехэтажные многоквартирные дома. В настоящее время автобусный маршрут запущен к трехэтажным МКД, обустроена разворотная площадка, установлен остановочный павильон, строится и магазин.
По словам Игоря Цховребова, общественный транспорт к девятиэтажным домам возможно запустить только после завершения строительства окружной дороги в 2019 году.
Также речь идет и о создании нового детского сада. Прорабатывается вопрос обеспечения микрорайона дополнительными торговыми объектами.
Кроме того, администрация приняла решение построить пешеходную дорожку от девятиэтажных домов к остановке общественного транспорта. Это сократит людям путь на одну треть. До конца недели работы будут выполнены.