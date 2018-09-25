Жители Тулы пожаловались губернатору на состояние дороги между детсадом №29 и Центром образования №24
Изменить размер текста:
24 сентября 2018 года на еженедельном оперативном совещании губернатор Тульской области Алексей Дюмин рассмотрел обращения граждан.
Был рассмотрен ряд обращений, среди которых были те, что касаются состояния дороги между детским садом №29 и Центром образования №24 в Туле, а также тротуара на улице Нормандия-Неман.
По данным вопросам Алексей Дюмин дал соответствующие поручения.