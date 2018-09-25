2018-09-25T10:17:51+03:00
Общество

Жители Тулы пожаловались губернатору на состояние дороги между детсадом №29 и Центром образования №24

Виктория ЯКУШИНА
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24 сентября 2018 года на еженедельном оперативном совещании губернатор Тульской области Алексей Дюмин рассмотрел обращения граждан.

Был рассмотрен ряд обращений, среди которых были те, что касаются состояния дороги между детским садом №29 и Центром образования №24 в Туле, а также тротуара на улице Нормандия-Неман.

По данным вопросам Алексей Дюмин дал соответствующие поручения.

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