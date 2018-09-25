В Туле на четырех социальных объектах включили отопление

СЕГОДНЯ 08:29 2018-09-25T08:30:25+03:00

С 24 сентября по заявкам руководителей образовательных и медицинских учреждений начат отопительный сезон

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В Туле на четырех социальных объектах 24 сентября включили отопление. В связи с температурным режимом в помещениях руководители учреждений направили соответствующие заявки в администрацию.

Подано тепло в тульский родильный дом № 1 имени В. С. Гумилевской, ГУЗ ТО «Центр детской психоневрологии», Детский сад №71, ГУЗ Тульский Областной Специализированный Дом Ребенка № 1.