В Тульской области сгорел дачный дом
Причина пожара выясняется
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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24 сентября в д. Большое Хорошово Ясногорского района загорелась дача. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 07:50.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 19 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 3 минуты.
В результате происшествия никто не пострадал, однако дом под дачу сгорел. Причина пожара выясняется.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.