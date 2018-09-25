В Тульской области сгорел дачный дом

СЕГОДНЯ 08:21 2018-09-25T08:22:30+03:00

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24 сентября в д. Большое Хорошово Ясногорского района загорелась дача. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 07:50.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 19 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 3 минуты.

В результате происшествия никто не пострадал, однако дом под дачу сгорел. Причина пожара выясняется.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.