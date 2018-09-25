2018-09-25T08:13:41+03:00
Происшествия

В Туле на ул. Пархоменко сгорела трансформаторная будка

Причина пожара устанавливается
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
Изменить размер текста:

24 сентября в Туле на ул. Пархоменко загорелась трансформаторная будка. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 19:42.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 10 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 3 минуты

В результате происшествия никто не пострадал, однако выгорел распределительный шкаф, оплавилась изоляция на кабель-опорах. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24