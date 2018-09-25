В Туле на ул. Пархоменко сгорела трансформаторная будка

СЕГОДНЯ 08:12 2018-09-25T08:13:41+03:00

Изменить размер текста: A A

24 сентября в Туле на ул. Пархоменко загорелась трансформаторная будка. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 19:42.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 10 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 3 минуты

В результате происшествия никто не пострадал, однако выгорел распределительный шкаф, оплавилась изоляция на кабель-опорах. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.