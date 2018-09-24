Музей "Тульские древности" приглашает пенсионеров и их внуков на чаепитие

24 Сент. 17:40 2018-09-24T17:40:10+03:00

Изменить размер текста: A A

29 сентября в 12:00 музей «Тульские древности» отметит Международный день пожилых людей. Посетителей ждет мастер-класс Екатерины Зерновой и чаепитие.

Международный день пожилых людей – праздник для нашей страны молодой. Традиция возникла в XX веке в Европе, затем его стали отмечать в Америке, а в конце 80-х годов уже во всем мире. В России празднуют День пожилого человека с 1992 года.

Музей «Тульские древности» приглашает всех увлекающихся рукоделием пожилых людей и их близких познакомиться с вышивкой. Екатерина Зернова расскажет, как в старину создавали именные текстильные изделия, предложит разнообразные схемы вышивки, и каждая рукодельница сможет украсить носовой платочек собственной монограммой.

Поговорить по душам и поделиться впечатлениями о встрече мастерицы смогут за чашкой ароматного чая с тульским пряником.

Рекомендованный возраст участников – 6+. Вход свободный.