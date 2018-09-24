В Тульском кремле откроется выставка по истории хоккея

24 Сент. 16:36 2018-09-24T16:37:06+03:00

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5 октября в музейно-выставочном комплексе Тульского кремля начинает работу выставка «Хоккей в наших сердцах».

В экспозиции будут представлены золотые олимпийские медали, завоеванные отечественными хоккеистами за всю историю хоккея; свитеры сборных команд с победных олимпийских игр, начиная с самой первой, которая состоялась в 1956 году; экипировка хоккеиста разных лет, клюшки, Кубки чемпионов мира, в том числе кубок завоеванный сборной России на чемпионате мира 2008 года, когда наша команда в финале обыграла сборную Канады со счетом 5:4.

Отдельно на выставке будет отражена история тульского хоккея.

Выставка будет работать до 21 октября.

Время работы:

Понедельник-среда, воскресенье – 10:00–18:00

Четверг-суббота – 10:00–20:00

Вход свободный.