В Ясногорском районе сгорел дом под дачу

24 Сент. 15:58 2018-09-24T15:59:03+03:00

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24 сентября 2018 года в 07:50 в службу спасения сообщили о возгорании дома под дачу, расположенного по адресу: Тульская область, Ясногорский район, д. Большое Хорошово.

На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-63 и ПСЧ-76.

Пламя удалось погасить за 3 минуты.

Пострадавших нет. В результате происшествия дом под дачу сгорел.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники.

Причина пожара в Тульской области выясняется.