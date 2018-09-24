В Ясногорском районе сгорел дом под дачу
Причина пожара в Тульской области выясняется
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24 сентября 2018 года в 07:50 в службу спасения сообщили о возгорании дома под дачу, расположенного по адресу: Тульская область, Ясногорский район, д. Большое Хорошово.
На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-63 и ПСЧ-76.
Пламя удалось погасить за 3 минуты.
Пострадавших нет. В результате происшествия дом под дачу сгорел.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники.
Причина пожара в Тульской области выясняется.