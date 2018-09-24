2018-09-24T15:48:42+03:00
Общество

В Туле на 75 дворовых территориях завершены работы по благоустройству

Работы проводятся в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018 – 2022 гг.»
Виктория ЯКУШИНА
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По программе из 77 запланированных объектов работы начаты на всех. Из них на 75 работы полностью завершены. Приняты комиссионно 22 объекта.

В этом году в Туле благоустроены Студенческий и Болдинский скверы. Работы на них приняты. Продолжается благоустройство сквера на пересечении ул. Октябрьской / ул. Пузакова.

Монтаж фонтана выполнен на 80%, в таком же объеме сделано освещение. Подготовлено основание под асфальтирование. Подрядчик идет в графике. Срок окончания работ по данному скверу - 31 октября.

Продолжается благоустройство придомовых территорий и по программе «Народный бюджет». В рамках этой программы запланировано благоустройство 51 объекта. На 42 из них работы завершены.

Глава администрации города Евгений Авилов отметил, что при приемке объектов необходимо в максимально короткий срок исправлять недочеты. Данную работу не затягивать, так как приемка – показатель исполнения программы. Этот вопрос Евгений Авилов держит на личном контроле.

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