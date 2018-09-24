2018-09-24T15:36:32+03:00
Общество

В Туле перенесли остановку "Аэропорт"

Виктория ЯКУШИНА
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Решение о переносе остановочного павильона "Аэропорт" в Туле принято на основании обращений граждан.

В настоящее время, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования» остановочный пункт на нечетной стороне улицы Октябрьской приведен в нормативное состояние.

Он обустроен дорожным знаком 5.16 «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса», посадочной площадкой, остановочным павильоном, двумя лестничными маршами, пандусом для маломобильных групп населения, перильными ограждениями.

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