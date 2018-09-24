В результате ДТП под Тулой с мотоблоком и "Грантой" погиб мужчина

24 Сент. 13:57 2018-09-24T13:58:07+03:00

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22 сентября 2018 года в 19:45 на 15-м километре автодороги «Богородицк-Епифань» Богородицкого района Тульской области произошло ДТП.

19-летний молодой человек на автомобиле «Lada Granta», по предварительной информации, врезался в мотоблок «Нева МВ-2» с прицепом, стоящий на проезжей части, за рулем которого 61-летнего мужчины.

В результате ДТП в Тульской области водитель мотоблока «Нева» скончался на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи.