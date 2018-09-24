Под Тулой авто насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП

24 Сент. 13:45 2018-09-24T13:45:19+03:00

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21 сентября 2018 года в 19:30 на 6-м километре автодороги «Донской-Богородицк» в городском округе город Донской Тульской области произошло ДТП.

Неизвестный водитель на автомобиле сбил пешехода - 55-летнего мужчину, двигающегося в темное время суток, в темной одежде, без светоотражающих элементов.

После столкновения с человеком водитель неустановленного автомобиля с места ДТП скрылся, а пешеход скончался на месте происшествия до приезда "Скорой".

Всех свидетелей и очевидцев данного ДТП обладающих какой-нибудь информацией по данному факту Госавтоинспекция просит сообщить в дежурную часть ОГИБДД ОМВД России г. Донской по телефону: 8 (48746) 5-04-76.

Госавтоинспекция напоминает гражданам о необходимости использования световозвращающих элементов:

Согласно пункту 4.1 Правил дорожного движения, люди, находящиеся ночью на проезжей части дороги вне заселенной местности, должны иметь световозвращающие приспособления.

Обращаем внимание, что водитель, покидая транспортное средство вне населенного пункта, становится пешеходом, что так же обязывает его использовать светоотражающие элементы. Отсутствие световозвращательных элементов влечет за собой наказание в виде штрафа размером - 500 рублей, в соответствии с частью 1 статьи 12.29 КоАП РФ.

Уважаемые пешеходы, помните, что ваша безопасность в ваших руках! Используйте световозвращающие элементы на одежде во время передвижении по проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости. Кроме того уделите особое внимание юным участникам дорожного движения. Проконтролируйте, что бы на ваших детях всегда были элементы со световозвращающим покрытием.