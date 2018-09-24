В Новомосковске друг толкнул восьмилетнего мальчика под колеса авто
В результате ДТП в Тульской области несовершеннолетний пострадал
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21 сентября 2018 года в 14:55 на улице Школьная города Новомосковска Тульской области произошло ДТП.
38-летний мужчина на автомобиле «Kia Sportage», по предварительной информации, при движении по двор сбил пешехода - восьмилетнего мальчика, которого друг толкнул на проезжую часть во время игры.
В результате ДТП в Тульской области несовершеннолетний пешеход был доставлен в районную больницу.