В Новомосковске друг толкнул восьмилетнего мальчика под колеса авто

24 Сент. 13:37 2018-09-24T13:37:46+03:00

В результате ДТП в Тульской области несовершеннолетний пострадал

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21 сентября 2018 года в 14:55 на улице Школьная города Новомосковска Тульской области произошло ДТП.

38-летний мужчина на автомобиле «Kia Sportage», по предварительной информации, при движении по двор сбил пешехода - восьмилетнего мальчика, которого друг толкнул на проезжую часть во время игры.

В результате ДТП в Тульской области несовершеннолетний пешеход был доставлен в районную больницу.