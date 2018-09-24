В Туле начинают работу телефоны «горячих линий» по отопительному сезону

24 Сент. 13:32 2018-09-24T13:34:04+03:00

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С сегодняшнего дня с 9:00 до 18:00, а с начала отопительного сезона с 8:00 до 20:00 в Туле начинают работу телефоны «горячих линий». Они будут работать до момента пуска тепла во все дома города.

Жителей призывают активно сигнализировать, если они обнаружат технические сбои при подготовке к пуску тепла в домах.

Как только постановлением главы администрации Тулы будет объявлено о начале отопительного сезона, в течение пяти дней все котельные должны приступить к пуску тепла во все социальные и жилые объекты. Далее в течение десяти дней управляющие компании должны отрегулировать режим подачи тепла во все квартиры.