В Туле создан штаб по пуску тепла в социальные и жилые объекты

24 Сент. 13:27 2018-09-24T13:27:28+03:00

Все многоквартирные дома в Туле к пуску тепла готовы. Гидравлические испытания проведены на 3056 МКД

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В рамках подготовки к отопительному периоду в Туле проведены гидравлические испытания на 533,2 километрах сетей - это 100 процентов от намеченного плана.

Технически подготовлены к началу отопительного сезона 178 из 179 котельных города. На одной ведомственной котельной, которая принадлежит «Оборонэнерго» и расположена на территории воинской части 106 гвардейской воздушно-десантной дивизии, в настоящий момент заканчивается ремонт дымососа. Работы планируют завершить завтра.

Заменено 37,2 км ветхих тепловых сетей из запланированных 40 км.

Отремонтировано и заменено 322 котла из 199 запланированных. Это на 67 процентов больше плана.

Отремонтировано и заменено 377 насосов из запланированных 285. Отработано и восстановление изношенной изоляции тепловых сетей. Было запланировано сделать это на 8 км. В настоящий момент заменено 10 км. К началу отопительного периода заменят еще 1,4 км изоляции тепловых сетей.

С сегодняшнего дня в Туле при поступлении от руководителей детских дошкольных учреждений, школ и учреждений здравоохранения обращений в теплоснабжающую организацию, возможна подача тепла в эти учреждения.

- Организация подачи тепла в социальные учреждения – это уровень ответственности руководителей этих учреждений. При наличии официального письма, тепло в социальные объекты будет дано. Город к этой работе готов, - отметил глава администрации Тулы Евгений Авилов.

Также он поручил организовать с сегодняшнего дня работу штаба. Он будет отслеживать ситуацию по подключению МКД и социальных объектов к теплу.

Кроме того, Евгений Авилов поручил заместителям по работе с населением в территориальных округах города активно работать со старшими по домам, чтобы оперативно получать информацию о проведении отопительного сезона. Если необходимо, выезжать на место.