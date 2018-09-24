Начальник почтового отделения в Заокском районе осуждена за присвоение и мошенничество

24 Сент. 13:24 2018-09-24T13:24:46+03:00

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Как сообщили в СУ СКР по Тульской области, вечером 6 июня 2017 года женщина, будучи начальником отделения почтовой связи в селе Дмитровское Заокского района, похитила из здания отделения 17 136 рублей, полученные за выдачу регистрируемых почтовых отправлений.

Кроме того, в период с 22 декабря 2016 года по 5 августа 2017 года к женщине в почтовом отделении обратились граждане, желающие оплатить коммунальные услуги. Обвиняемая получила от обратившихся граждан деньги, собственноручно написала в квитанциях полученную сумму и поставила свою подпись, а также оттиск круглой печати отделения и солгала, что прием платежа успешно совершен.

Граждане получили от обвиняемой квитанции с отметкой об оплате коммунальных услуг и покинули здание почтовой связи.

Так, своими действиями обвиняемая причинила обратившимся к ней вред на сумму более 27 000 рублей.

За содеянное подсудимой назначено наказание в виде штрафа в размере 350 000 рублей.