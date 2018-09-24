2018-09-24T13:13:58+03:00
Происшествия

В Тульской области мужчина убил сожителя своей дочери

В настоящее время подозреваемый задержан
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: СУ СКР по Тульской областиФото: СУ СКР по Тульской области
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В СУ СКР по Тульской области возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Убийство".

Как выяснилось, вечером 23 сентября 2018 года в одной из квартир дома 32 поселка Бестужевский Узловского района Тульской области нашли тело 34-летнего с колото-резаной раной грудной клетки.

Оказалось, что в этом день погибший был квартире со своей девушкой, ее отцом и его гражданской супругой.

Между мужчинами произошла ссора, в результате которой отец девушки ранил потерпевшего ножом. От полученного телесного повреждения последний умер на месте.

В настоящее время подозреваемый задержан. Ему предьявлено обвинение.

Решается вопрос о заключении мужчины под стражу.

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