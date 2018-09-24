В Тульской области мужчина убил сожителя своей дочери
В СУ СКР по Тульской области возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Убийство".
Как выяснилось, вечером 23 сентября 2018 года в одной из квартир дома 32 поселка Бестужевский Узловского района Тульской области нашли тело 34-летнего с колото-резаной раной грудной клетки.
Оказалось, что в этом день погибший был квартире со своей девушкой, ее отцом и его гражданской супругой.
Между мужчинами произошла ссора, в результате которой отец девушки ранил потерпевшего ножом. От полученного телесного повреждения последний умер на месте.
В настоящее время подозреваемый задержан. Ему предьявлено обвинение.
Решается вопрос о заключении мужчины под стражу.