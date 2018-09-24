В Тулу идут сильный дождь и шквалистый ветер

24 Сент. 11:50 2018-09-24T11:50:47+03:00

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Во второй половине дня с сохранением до конца суток 24 сентября 2018 года в Туле и Тульской области синоптики прогнозируют дождь, местами сильный.

Кроме того, местами усиление юго-западного ветра с порывами 12 - 17 м/с.

Вероятны падение деревьев и порывы проводов линий электропередач.

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного – «112».